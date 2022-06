Artemis-1 | test bene | non benissimo

(Di mercoledì 22 giugno 2022) IlWDR sulla rampa di lancio per il razzo SLS della NASA, destinato alla missione-1, ha completato il suo secondo tentativo, dopo quello di aprile, ma il risultato non è stato perfetto e questo potrebbe creare ulteriori ritardi alla missione lunare.

... il team deciderà la data di lancio di Sls, il razzo più potente del mondo, che parteciperà alla prima grande missione del programma lunare. L ultimoWiredLeaks, come mandarci una ...Ma l'operazione ha comunque richiesto di stoppare il conto alla rovescia per alcune ore prima di riprendere per gli ultimi dieci minuti del. Ciononostante, la prova generale persi può ...L'ultimo test prima del volo inaugurale dello Space Launch System è stato completato: ora manca solo la data che segnerà l'inizio della prima missione del programma Artemis ...Completata la prova generale del razzo di Artemis, ma il test è stato interrotto in anticipo a causa di una perdita di idrogeno ...