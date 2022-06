Allegri denuncia l’ex: gli alimenti del figlio impiegati per altri scopi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Battaglia legale contro la sua ex compagna che si sarebbe appropriata indebitamente dei soldi del mantenimento che il tecnico versa al figlio mensilmente Leggi su golssip (Di mercoledì 22 giugno 2022) Battaglia legale contro la sua ex compagna che si sarebbe appropriata indebitamente dei soldi del mantenimento che il tecnico versa almensilmente

Pubblicità

Gazzetta_it : Allegri denuncia la ex: 'Ha speso per sé i soldi destinati a nostro figlio' #Juventus - Dibbello : RT @MaxNerozzi: Allegri denuncia l’ex compagna e madre di suo figlio: «Ha speso per sé i soldi destinati al bambino» - tuttoatalanta : Allegri denuncia l'ex compagna e madre di suo figlio: 'Ha speso per sé gli alimenti del bambino'… - pccpla : RT @CalcioFinanza: Allegri denuncia l’ex compagna: «Ha speso per sé i soldi destinati al figlio» - TweetGino : RT @MaxNerozzi: Allegri denuncia l’ex compagna e madre di suo figlio: «Ha speso per sé i soldi destinati al bambino» -