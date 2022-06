Wimbledon 2022, qualificazioni femminili: Pieri, Stefanini e Ferrando superano il primo turno (Di martedì 21 giugno 2022) Si sono concluse le partite di primo turno del tabellone di qualificazione femminile a Wimbledon, o meglio a Roehampton, dove si gioca per accaparrarsi i 16 posti all’All England Lawn Tennis Club. La situazione resterà questa ancora per qualche anno, stanti i progetti di rinnovamento a breve distanza. Delle sei azzurre di scena, una deve necessariamente lasciare in virtù del derby di primo turno tra Jessica Pieri e Giulia Gatto-Monticone. A prevalere, in questa fattispecie, è la venticinquenne lucchese, che si impone anche piuttosto nettamente. 6-4 6-2 il punteggio finale che le consente di affrontare la tedesca Nastasja Schunk. Tennis, svolta epocale: l’ATP permette il coaching ‘in prova’ dal post Wimbledon Nel capitolo vittorie rientra anche Lucrezia ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Si sono concluse le partite didel tabellone di qualificazione femminile a, o meglio a Roehampton, dove si gioca per accaparrarsi i 16 posti all’All England Lawn Tennis Club. La situazione resterà questa ancora per qualche anno, stanti i progetti di rinnovamento a breve distanza. Delle sei azzurre di scena, una deve necessariamente lasciare in virtù del derby ditra Jessicae Giulia Gatto-Monticone. A prevalere, in questa fattispecie, è la venticinquenne lucchese, che si impone anche piuttosto nettamente. 6-4 6-2 il punteggio finale che le consente di affrontare la tedesca Nastasja Schunk. Tennis, svolta epocale: l’ATP permette il coaching ‘in prova’ dal postNel capitolo vittorie rientra anche Lucrezia ...

