Una buffonata | ridicolo | Sallusti asfalta Conte in un minuto | la frase che lo gela

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 giugno 2022) Alessandro, ospite a Quarta Repubblica, il talk show di Nicola Porro su Rete 4, spiega quali rischi corre il governo e soprattutto la maggioranza in vista della discussione in Parlamento sulla risoluzione per la guerra in Ucraina. Come è noto i 5 Stelle si sono letteralmente spaccati. Da un lato i fedelissimi di Luigi Di Maio che invocano la linea atlantista per l'invio di armi a Kiev, dall'altro lato i fedelissimi diche invece vorrebbero uno stop all'aiuto bellico. Due posizioni inconciliabili che finora non hanno trovato un punto di sintesi. E i 5 Stelle di fatto rischiano l'implosione con Di Maio e Giuseppi sempre più distanti. Il ministro degli Esteri è stato a un passo dall'espulsione dal Movimento, allarme poi rientrato ma non ancora ritirato. Infatti il titolare della Farnesina potrebbe strappare e uscire dal Movimento. Ma ...