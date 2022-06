Ultime Notizie – Napoli Calcio, De Laurentiis indagato per falso in bilancio per vicenda Osimhen (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sul trasferimento del calciatore Victor Osimhen dalla squadra francese Losc Lille al Napoli nell’estate 2020. La Procura di Napoli ipotizza il reato di falso in bilancio. Sono in corso, nelle sedi del Napoli di Castel Volturno (Caserta) e Roma, perquisizioni del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli per l’acquisizione di documenti relativi al trasferimento, che ha riguardato Osimhen e tre calciatori delle giovanili del Napoli. La Procura ha avviato le indagini a seguito della richiesta di ordine d’indagine europeo da parte della Procura Jirs ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente delAurelio Deè stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sul trasferimento del calciatore Victordalla squadra francese Losc Lille alnell’estate 2020. La Procura diipotizza il reato diin. Sono in corso, nelle sedi deldi Castel Volturno (Caserta) e Roma, perquisizioni del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza diper l’acquisizione di documenti relativi al trasferimento, che ha riguardatoe tre calciatori delle giovanili del. La Procura ha avviato le indagini a seguito della richiesta di ordine d’indagine europeo da parte della Procura Jirs ...

