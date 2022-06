Omicidio di Elena | la madre | ' L' ho uccisa mentre ero girata | non volevo guardarla' Il Pm | è lucida e calcolatrice

Pubblicità

E' quanto ha raccontato Martina Patti, la 23enne rea confessa dell'della figliadi 5 anni, al gip di Catania, Daniela Monaco Crea. Secondo il giudice, nonostante il tentativo di '...La lucidità resta nei momenti successivi all: il ritorno a casa, la doccia e il racconto ... I funerali diDel Pozzo saranno celebrati alle 17 di mercoledì 22 giugno nella Cattedrale di ...La pubblicazione dell’Ordinanza di custodia in carcere, svela molti “non ricordo” di Martina Patti. Per il giudice la madre che ha ucciso la sua bambina è una donna lucida e calcolatrice ..."Uccidere un figlio in tenera età - scrive il gip - oltre a integrare un gravissimo delitto, è un comportamento innaturale, ripugnante, riprovevole e disprezzabile, per nulla accettabile in nessun con ...