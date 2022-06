Marzabotto | il giudice di Bologna condanna la Germania a risarcire le vittime della strage | “Fu parte di un disegno strategico del Reich”

(Di martedì 21 giugno 2022) Il Tribunale civile dihato laledegli eccidi perpetrati a Monte Sole, vicino, dalle “Waffen SS” naziate dal 29 settembre al 5 ottobre 1944. A riportarlo è l’edizione bolognese di Repubblica. La sentenza firmata dalAlessandra Arcieri riferisce che i soldati tedeschi, “come accertato dal Tribunale militare di La Spezia” nel 2007, agirono “in esecuzione dell’ordine loro impartito di uccidere tutti e distruggere tutto“. E che “le atrocità compiute non dipendevano da scelte individuali dei militari impegnati sul campo, bensì eranointegrante di un precisoideato al vertice del”. Il procedimento civile è stato ...

Pubblicità

Agenpress : Strage di Marzabotto. Sentenza Tribunale Bologna. La Germania deve risarcire le vittime -

La Repubblica

... che condanna la Germania a risarcire le vittime della strage di, uno degli eccidi più cruenti della Seconda Guerra Mondiale durante l'occupazione nazista in Italia. LaAlessandra ...- Advertisement - Come riporta Repubblica 'È questo il cuore della sentenza con cui la...promosso in sede civile da 33 familiari ed eredi di alcune delle 800 vittime della strage di... La sentenza: "Strage di Marzabotto, la Germania deve risarcire" Sentenza storica del Tribunale civile di Bologna, che condanna la Germania a risarcire le vittime della strage di Marzabotto, uno degli eccidi più cruenti della Seconda Guerra Mondiale durante ...La giudice del Tribunale civile di Bologna, Alessandra Arceri, ha condannato la Repubblica Federale Tedesca a risarcire le vittime degli eccidi perpetrati a Monte Sole dalle 'Waffen SS' dal 29 settemb ...