M5S: Di Maio salito al Quirinale per informare Mattarella (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio è salito al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla luce dell'imminente addio al M5S che dovrebbe formalizzare nella conferenza stampa fissata per le 21.15. Sarebbe dipeso proprio dalla necessità di fare un passaggio con Colle il tardo orario dell'incontro con la stampa.

