M5s, Di Maio: "La guerra non è uno show mediatico I dirigenti del M5S hanno indebolito l'Italia". VIDEO (Di martedì 21 giugno 2022) Lo strappo del ministro. Nasce Insieme per il futuro. I nomi Di Maio piccona Conte e i 5 Stelle "Irresponsabile picconare il governo<br> La posizione del M5s indebolisce l'Italia" M5s, Di Maio: "La guerra non è uno show mediatico<br> I dirigenti del M5S hanno indebolito l'Italia". VIDEO ++ Di Maio al Quirinale da Mattarella ++ ZCZC8398/SXA XPP22172005397 SXA QBXB B POL S0A QBXB ++ Di Maio al Quirinale da Mattarella ++ (ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e' stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Lo apprende l'ANSA. (ANSA). AMB 21-GIU-22 20:44 NNNN Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 21 giugno 2022) Lo strappo del ministro. Nasce Insieme per il futuro. I nomi Dipiccona Conte e i 5 Stelle "Irresponsabile picconare il governo

La posizione del M5s indebolisce l'" M5s, Di: "Lanon è uno

Idel M5Sl'".++ Dial Quirinale da Mattarella ++ ZCZC8398/SXA XPP22172005397 SXA QBXB B POL S0A QBXB ++ Dial Quirinale da Mattarella ++ (ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il ministro degli Esteri Luigi Die' stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Lo apprende l'ANSA. (ANSA). AMB 21-GIU-22 20:44 NNNN Segui su ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Perché Di Maio si ostina a stare in un M5s che non gli assomiglia più? Ha preso un’altra strada c… - ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - fattoquotidiano : Fico: “Arrabbiati e delusi dagli attacchi di Di Maio. Le tensioni non sono tra lui e Conte ma con il M5s” - corallobianco : RT @vncnzvlln92: Di Maio è passato dall'essere uno che sosteneva il vincolo di mandato, a mio modo di vedere meritoriamente, a uno che lasc… - __Liber_ : Luigi Di Maio lascia il Movimento Cinque Stelle e forma un partito tutto suo: 'Insieme per il futuro'. #LuigiDiMaio #M5S #InsiemePerIlFuturo -