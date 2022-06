Lutto nella musica, è morto all’improvviso: una terribile perdita (Di martedì 21 giugno 2022) Lutto nel mondo della musica. È morto uno dei musicisti più celebri all’età di 70 anni per complicazioni legati al cancro. Negli anni ha collaborato con grandi artisti di fama mondiale. Tutto il mondo dello spettacolo piangono la perdita di uno dei maggiori interpreti della musica internazionale. Nel corso di tanti anni di carriera ha collaborato con importanti artisti. La notizia della morte è stata data dalla famiglia e si è diramata in pochissimo tempo sul web, dove tantissimi fan hanno espresso il loro cordoglio ed il loro personale e commosso ricordo. fonte foto: AdbeStockAncora una morte illustre nel panorama discografico mondiale. Tutti i fan e gli estimatori della musica della band Fleetwood Mac piangono la morte del tastierista Brett Tuggle, anche membro ... Leggi su chenews (Di martedì 21 giugno 2022)nel mondo della. Èuno dei musicisti più celebri all’età di 70 anni per complicazioni legati al cancro. Negli anni ha collaborato con grandi artisti di fama mondiale. Tutto il mondo dello spettacolo piangono ladi uno dei maggiori interpreti dellainternazionale. Nel corso di tanti anni di carriera ha collaborato con importanti artisti. La notizia della morte è stata data dalla famiglia e si è diramata in pochissimo tempo sul web, dove tantissimi fan hanno espresso il loro cordoglio ed il loro personale e commosso ricordo. fonte foto: AdbeStockAncora una morte illustre nel panorama discografico mondiale. Tutti i fan e gli estimatori delladella band Fleetwood Mac piangono la morte del tastierista Brett Tuggle, anche membro ...

