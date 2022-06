Isola 16, Lory Del Santo ‘perdona’ Marco Cucolo: “È meglio essere in due” (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo un breve allontanamento, è tornato il sereno tra Marco Cucolo e Lory Del Santo. La regista di The Lady e l’ex naufrago hanno avuto modo di confrontarsi nella puntata di ieri sera de l’Isola dei famosi. Lory non aveva perdonato a Marco la mancata presa di posizione verso gli altri naufraghi, colpevoli di averla spesso attaccata e criticata. Alcune volte Marco ha anche manifestato un atteggiamento critico nei confronti della compagna, appoggiando le parole degli altri concorrenti contro di lei. Durante la semifinale Marco si è presentato con un mazzo di rose rosse per Lory e ha dichiarato: Io so benissimo che tu sai difenderti da sola. L’unica cosa che ho mancato di dire e che non sono riuscito a dire è che in ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo un breve allontanamento, è tornato il sereno traDel. La regista di The Lady e l’ex naufrago hanno avuto modo di confrontarsi nella puntata di ieri sera de l’dei famosi.non aveva perdonato ala mancata presa di posizione verso gli altri naufraghi, colpevoli di averla spesso attaccata e criticata. Alcune volteha anche manifestato un atteggiamento critico nei confronti della compagna, appoggiando le parole degli altri concorrenti contro di lei. Durante la semifinalesi è presentato con un mazzo di rose rosse pere ha dichiarato: Io so benissimo che tu sai difenderti da sola. L’unica cosa che ho mancato di dire e che non sono riuscito a dire è che in ...

