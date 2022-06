Il Palio di Siena a La7 | niente diritti alla Rai FdI | “Sconfitta che dimostra l’insipienza dei vertici”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 giugno 2022) Sarà La7 a trasmettere ildidel 2 luglio e del 16 agosto che ritorna in piazza del Campo dopo due anni di stop forzato per la pandemia. L’accordo è stato siglato dal Consorzio per la Tutela del, nell’ambito di una collaborazione più ampia che riguarda Rcs Media Group e Rcs Sport. E che prevede che l’emittente abbia itelevisivi delle Carriere fino al 2025. Finora era stata la Rai a trasmettere la diretta del. Oggi allora, ha sottolineato il sindaco diLuigi De Mossi, «Rcs ha saputo cogliere questa unicità. E attraverso il Consorzio per la Tutela dele il Magistrato delle Contrade, sono sicuro che porteremo avanti un lavoro con grande spirito sinergico. Che permetterà di far comprendere la grandezza della nostra festa di ...