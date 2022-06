Pubblicità

atafaunalamp : @matteorenzi Egregio senatore , forse ha ragione il movimento fa male al paese, ma mi dica , quale partito politic… - Lacineasta1 : RT @MScarvaglieri: Grillo:”il Movimento 5 Stelle è morto”????..svegliatelo , vi prego?? - MScarvaglieri : Grillo:”il Movimento 5 Stelle è morto”????..svegliatelo , vi prego?? - Papollo13 : @luigidimaio @ItalyMFA Dai che segui la strada di Renzi, uguale uguale. Staccati dal movimento (che comunque è mort… - enorpeleinad : @Angie35613025 E' una magra consolazione, il movimento è morto oramai da tempo, e questa gentaglia si riciclerà in… -

ilGiornale.it

Il partito,accozzaglia o come vi piace chiamarlo, si sfascia a ogni tornata elettorale e capisce di essere un, anche se Enrico Letta l'ha scelto come sposa sperando di ...ora lontana dale con il dente avvelenato Al quotidiano Il Centro Lady Rousseau è ... inglobato e masticato dal Pd, che ne ha assorbito l'elettorato', affermando che 'M5s è' e ... "Il Movimento è morto". L'esercito di Di Maio che prepara la scissione Dopo tutta questa cloaca, alla fine, come si dice in gergo “ci è scappato il morto”. Camilla, sex worker, è stata uccisa, presumibilmente domenica notte, con due colpi di pistola di piccolo calibro sp ...(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2022 'Chi crede che Movimento 5 Stelle sia morto si sbaglia. Noi non siamo come i vecchi partiti perchè non ...