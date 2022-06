“Ho preso il vaiolo delle scimmie al Pride di Tel Aviv”: l’influencer Manuel Priori allo Spallanzani (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu — Il vaiolo delle scimmie sbarca nel mondo degli influencer: prima «illustre» vittima del nuovo virus di recente diffusione è il tiktoker Manuel Priori, esperto di trucchi femminili con un seguito di 689mila persone su TikTok. Priori non fa mistero di avere contratto la malattia partecipando al Pride di Tel Aviv. Il Pride, un tipo di manifestazione che per grado di affollamento e indiscusso livello di promiscuità sembrerebbe l’humus ideale per la diffusione del virus. Il tiktoker Manuel Priori si becca il vaiolo delle scimmie al Pride Del resto è proprio al Pride della Gran Canaria — secondo quanto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu — Ilsbarca nel mondo degli influencer: prima «illustre» vittima del nuovo virus di recente diffusione è il tiktoker, esperto di trucchi femminili con un seguito di 689mila persone su TikTok.non fa mistero di avere contratto la malattia partecipando aldi Tel. Il, un tipo di manifestazione che per grado di affollamento e indiscusso livello di promiscuità sembrerebbe l’humus ideale per la diffusione del virus. Il tiktokersi becca ilalDel resto è proprio aldella Gran Canaria — secondo quanto ...

