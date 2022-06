De Laurentiis iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli I fatti

(Di martedì 21 giugno 2022) Deè statonelper reato di falso in bilancio per l'acquisto di Osimhen e altri tre calciatori L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Agenzia_Ansa : La Procura di Napoli ha iscritto de Laurentiis, presidente del Calcio Napoli, nel registro degli indagati. L'ipotes… - Daviderel4 : RT @Agenzia_Ansa: La Procura di Napoli ha iscritto de Laurentiis, presidente del Calcio Napoli, nel registro degli indagati. L'ipotesi è re… - GianmarcoGio : Oltre al presidente De Laurentiis la Procura ha iscritto nel registro degli indagati la moglie Jacqueline, il figli… - gazzettanapoli : La Procura di Napoli ha iscritto il presidente del Calcio Napoli Aurelio deLaurentiis nel registro degli indagati i… - sportli26181512 : Osimhen-Napoli, inchiesta della Procura: De Laurentiis indagato: La Procura di Napoli avrebbe iscritto il president… -

Tutto nell'ambito dell'indagine della Procura di Napoli sul trasferimento di Victor Osimhen dal Lilla al Napoli, motivo per cui il presidente del club azzurro Aurelio Deè stato...La Procura di Napoli hanel registro degli indagati il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio de, ipotizzando nei suoi confronti il reato di falso in bilancio in relazione alla ...Perquisizioni nelle sedi del Napoli di Roma e Castel Volturno. E anche in Francia, l’attaccante nigeriano fu acquistato dal Lille nell’estate 2020 ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di falso in bilancio nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen ...