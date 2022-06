Cattolica-Gemelli: malattie fegato sempre più figlie cattivi comportamenti (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – Le malattie epatiche sono sempre più spesso figlie di scorretti comportamenti, da cattiva alimentazione e obesità, all’abuso di alcolici che portano a fegato grasso, cirrosi, fino anche a tumori del fegato. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati a Londra dal 22 al 26 giugno 2022 da esperti dell’Università Cattolica, campus di Roma, e del Centro malattie dell’Apparato Digerente (CEMAD) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, coordinati dal direttore professor Antonio Gasbarrini, Ordinario di Medicina interna all’Università Cattolica, in occasione dell’International Liver Congress della European Association for the Study of the Liver (EASL): 5 giorni di lavori in cui si parlerà in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – Leepatiche sonopiù spessodi scorretti, da cattiva alimentazione e obesità, all’abuso di alcolici che portano agrasso, cirrosi, fino anche a tumori del. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati a Londra dal 22 al 26 giugno 2022 da esperti dell’Università, campus di Roma, e del Centrodell’Apparato Digerente (CEMAD) della Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS, coordinati dal direttore professor Antonio Gasbarrini, Ordinario di Medicina interna all’Università, in occasione dell’International Liver Congress della European Association for the Study of the Liver (EASL): 5 giorni di lavori in cui si parlerà in ...

