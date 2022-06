WWE | Riddle si è “infortunato” dopo l’incontro con Reigns?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 20 giugno 2022) Venerdì in quel di Smackdown, l’ex stella della UFC Mattha avuto l’opportunità della carrira per laurearsi campione WWE. Ovviamente si è trovato sulla sua strada Romanche non gli ha reso la vita facile e ha trasformato il tentativo di RKO del “Bro” della WWE in una spear che gli ha dato la vittoria e la riconferma dei titoli.apparirà questa notte a Raw e sarà interessante ascoltare le sue dichiarazioni. Il suo status Lo stesso, “orfano” di Orton per via del lungo stop, non avrà altre possibilità per un match titolato nell’immediato. Il pensiero iniziale della dirigenza prevede come piano quello di “fargli vendere” un infortunio alle costole provato dalla brutalità della spear del Tribal Chief.