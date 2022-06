Via social spingeva ragazzine all’anoressia: denunciato un falso medico già condannato (Di lunedì 20 giugno 2022) In un gruppo aperto, su una piattaforma social, spingeva ragazze minorenni e fragili al raggiungimento dell’anoressia. È quanto emerso nell’operazione “Free Angels” della Polizia Postale di Trieste e Udine. Con il coordinamento del Centro nazionale di coordinamento alla pedopornografia online del Servizio polizia postale di Roma. La polizia è risalita a un uomo, che è stato denunciato. Pedo-pornografia su web, 1 denuncia L’operazione nasce da una segnalazione fatta da una quindicenne. Da mesi ricoverata presso il reparto di pediatria di un ospedale della regione, per disturbi del comportamento alimentare. E patologie conseguenti ad atti anticonservativi. Grazie a questa giovane, che ha trovato la forza di denunciare, gli specialisti della polizia postale sono arrivati al profilo social di una persona. Che, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) In un gruppo aperto, su una piattaformaragazze minorenni e fragili al raggiungimento dell’anoressia. È quanto emerso nell’operazione “Free Angels” della Polizia Postale di Trieste e Udine. Con il coordinamento del Centro nazionale di coordinamento alla pedopornografia online del Servizio polizia postale di Roma. La polizia è risalita a un uomo, che è stato. Pedo-pornografia su web, 1 denuncia L’operazione nasce da una segnalazione fatta da una quindicenne. Da mesi ricoverata presso il reparto di pediatria di un ospedale della regione, per disturbi del comportamento alimentare. E patologie conseguenti ad atti anticonservativi. Grazie a questa giovane, che ha trovato la forza di denunciare, gli specialisti della polizia postale sono arrivati al profilodi una persona. Che, ...

RaiNews : 'Un giorno buio per la libertà di stampa'. così #Wikileaks commenta la decisione #Assange - SkyTG24 : Si tratta di un esemplare di #tartaruga in via di estinzione: - LolliPaola : Scopri 'LEGALITA' E COSTITUZIONE A trent'anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio' - SkyTG24 : Btp Italia 2022, al via con tasso garantito all’1,6% e protezione anti inflazione - vagrantforlives : @janavel7 @riotta @luigidimaio Una cosa che non c’entra niente con Di Maio ma trovo un motivo inutile di polemica s… -