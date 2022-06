"Vi dico come e quando sparirà il Movimento Cinque Stelle": la previsione che fa tremare Conte e Di Maio (Di lunedì 20 giugno 2022) Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite questa mattina 20 giugno di "Non stop news" in radiovisione su RTL 102.5 con Enrico Galletti e Giusy Le Grenzi. Renzi parla delle fibrillazioni interne al Movimento fondato da Beppe Grillo. "È una triste fine per il Movimento 5 Stelle, quando facevo le dirette con voi da Palazzo Chigi avevamo 5 Stelle in grande spolvero", racconta il senatore. "Cercavano di rappresentare il popolo, oggi sono una illusione che è finita: un grande sbadiglio li inghiottirà. Mi dispiace che i problemi della guerra, carestia o la questione energetica sono cose vere: i 5 Stelle parlano solo di chi torna in Parlamento con il doppio mandato e chi no. Insomma una piccola questione di potere che non serve al Paese". "Hanno paura di andare a casa e a molti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite questa mattina 20 giugno di "Non stop news" in radiovisione su RTL 102.5 con Enrico Galletti e Giusy Le Grenzi. Renzi parla delle fibrillazioni interne alfondato da Beppe Grillo. "È una triste fine per ilfacevo le dirette con voi da Palazzo Chigi avevamo 5in grande spolvero", racconta il senatore. "Cercavano di rappresentare il popolo, oggi sono una illusione che è finita: un grande sbadiglio li inghiottirà. Mi dispiace che i problemi della guerra, carestia o la questione energetica sono cose vere: i 5parlano solo di chi torna in Parlamento con il doppio mandato e chi no. Insomma una piccola questione di potere che non serve al Paese". "Hanno paura di andare a casa e a molti di ...

