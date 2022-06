Uomini e Donne: ex protagonisti vittime di furti in casa (Di lunedì 20 giugno 2022) Nelle scorse ore alcuni volti amati di Uomini e Donne hanno trovato un’amara sorpresa una volta tornati a casa. Si tratta di Lorenzo Ricciardi, Claudia Dionigi e Cecilia Zagarrigo, tutti e tre vittime di furti in casa. LO SFOGO SUI SOCIAL – Nelle scorse ore l’amata coppia nata a Uomini e Donne ha deciso di raccontare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Nelle scorse ore alcuni volti amati dihanno trovato un’amara sorpresa una volta tornati a. Si tratta di Lorenzo Ricciardi, Claudia Dionigi e Cecilia Zagarrigo, tutti e trediin. LO SFOGO SUI SOCIAL – Nelle scorse ore l’amata coppia nata aha deciso di raccontare L'articolo

Pubblicità

lapoelkann_ : Noi Ferraristi abbiamo sempre il ?? Rosso che batte nei momenti belli e in quelli difficili. Oggi più che mai tifia… - VaticanIHD : La Chiesa sta nel digitale perché “abitato” dalle persone, e la Chiesa sta dove stanno uomini e donne che vivono e… - matteosalvinimi : …Lega (e a sinistra qualcuno insiste a dire che non serve…). Grazie alle donne e agli uomini in divisa, il ministro… - elcastigamat : @vladiluxuria se volete potete sempre gareggiare con gli uomini qui l'inclusione non c'entra niente chi nasce uomo… - ferrufer : RT @VaticanIHD: La Chiesa sta nel digitale perché “abitato” dalle persone, e la Chiesa sta dove stanno uomini e donne che vivono e operano… -