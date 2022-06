UFFICIALE – Heffernan acquistato a titolo definitivo dal Milan

(Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo sei mesi in prestito il giovane difensore irlandese, Cathal, è stato riscatto dalper una cifra intorno ai 50 mila euro. Il giovane centrale irlandese è capitano della selezione Under 18 e ha esordito a solo sedici anni nella massima serie del suo paese (Premier Division). Per lui la conferma nel club rossonero dopo sei mesi passati nelle giovanili del clubese. ComunicatoalIl Cork City, attraverso un comunicato sul sito, ha annunciato il trasferimento: “Il Cork City FC può confermare che Cathalpasserà all’AC, dopo che la squadra italiana ha esercitato l’opzione per ingaggiarlo definitivamente dopo il suo periodo di prestito.è passato alin prestito a ...

Il Milan si tiene stretto Cathal Heffernan: il Cork City ha annunciato che i rossoneri hanno esercitato il diritto di riscatto per il difensore irlandese classe 2005, arrivato in prestito lo scorso gennaio. Declan Carey, presidente del Cork City FC conferma che Cathal Heffernan si trasferirà all'AC Milan, dopo che la squadra italiana ha esercitato l'opzione per ingaggiarlo definitivamente.