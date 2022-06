Traffico Roma del 20-06-2022 ore 18:30 (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera dalla redazione è risolto l’incidente sulla Roma-teramo tra Ponte di Nona il casello in direzione di Teramo il Traffico è tornato Regolare sul tratto Urbano della A24 invece file in uscita tra Viale Togliatti e Tor Cervara sul raccordo troviamo coda in carreggiata interna tra Nomentana e la Tuscolana in esterna code a tratti tra Laurentina e la diramazione Roma Sud incolonnamenti in ingresso nella capitale sulla Pontina tra Spinaceto e il raccordo mentre in uscita in via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e malafede e sulla Collatina tra via dell’Acqua Vergine e via di Salone prudenza in piazza Barberini Dov’è segnalato un incidente all’altezza di via San Nicola da Tolentino rallentamenti per incidente anche via Giovanni Lanza all’incrocio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera dalla redazione è risolto l’incidente sulla-teramo tra Ponte di Nona il casello in direzione di Teramo ilè tornato Regolare sul tratto Urbano della A24 invece file in uscita tra Viale Togliatti e Tor Cervara sul raccordo troviamo coda in carreggiata interna tra Nomentana e la Tuscolana in esterna code a tratti tra Laurentina e la diramazioneSud incolonnamenti in ingresso nella capitale sulla Pontina tra Spinaceto e il raccordo mentre in uscita in via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e malafede e sulla Collatina tra via dell’Acqua Vergine e via di Salone prudenza in piazza Barberini Dov’è segnalato un incidente all’altezza di via San Nicola da Tolentino rallentamenti per incidente anche via Giovanni Lanza all’incrocio ...

Pubblicità

fanpage : Ancora un blocco del traffico nel Raccordo: gli attivisti e le attiviste per il clima continuano la loro battaglia… - annamariamoscar : Traffico in tilt a Roma: chi sono gli attivisti che hanno bloccato il GRA e perché si incantenano (di nuovo) in str… - Stefano50558257 : Ottimo. Migliaia di macchine in giro. Traffico, benzina a 2 euro...rumore, inquinamento. In linea con le altre capi… - Debora72174569 : @MarcoFattorini Roma ha molti problemi il traffico e l'inquinamento è uno dei - Bianca34874951 : RT @fanpage: Ancora un blocco del traffico nel Raccordo: gli attivisti e le attiviste per il clima continuano la loro battaglia creando dis… -