Torvaianica | al via l’abbattimento dell’ex ristorante Piccolo Porto

(Di lunedì 20 giugno 2022) Pomezia – Questa mattina è iniziatodella struttura delche deturpava da oltre 10 anni il lungomare di Torvajanica. Al suo posto sorgerà il primo stabilimento balneare pensato e realizzato ex novo nel pieno rispetto del contesto ambientale e paesaggistico in cui è inserito. A realizzarlo la Sunset beach Srl, una società tutta al femminile che gestirà la struttura. È il risultato di un lungo percorso intrapreso per il ripristino della legalità con il lavoro di recupero delle concessioni demaniali di chi era inadempiente da anni e la loro riassegnazione a nuovi imprenditori che stanno investendo sul nostro territorio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomeziailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ...

