Terribile incendio sulla Nettunense: fiamme in un negozio edile (VIDEO) (Di lunedì 20 giugno 2022) Spaventoso incendio oggi nel primo pomeriggio a ridosso della Nettunense. Un’alta colonna di fumo nero è ben visibile in cielo e i residenti, con un tam tam sui social, si stanno allarmando perché l’aria si sta facendo irrespirabile e l’incendio sembrerebbe essere di grandi dimensioni. incendio di sterpaglie sulla Nettunense: i fatti Come detto, l’incendio è divampato a ridosso della Nettunense, all’incrocio di via Tenutella. Le fiamme sono divampate intorno alle 13 ed inizialmente hanno riguardato per lo più sterpaglie. Purtroppo però l’incendio si è poi esteso al vicino deposito di materiale edile contenente al suo interno delle bombole. Per mettere in sicurezza l’area e domare le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022) Spaventosooggi nel primo pomeriggio a ridosso della. Un’alta colonna di fumo nero è ben visibile in cielo e i residenti, con un tam tam sui social, si stanno allarmando perché l’aria si sta facendo irrespirabile e l’sembrerebbe essere di grandi dimensioni.di sterpaglie: i fatti Come detto, l’è divampato a ridosso della, all’incrocio di via Tenutella. Lesono divampate intorno alle 13 ed inizialmente hanno riguardato per lo più sterpaglie. Purtroppo però l’si è poi esteso al vicino deposito di materialecontenente al suo interno delle bombole. Per mettere in sicurezza l’area e domare le ...

Pubblicità

CorriereCitta : Terribile incendio sulla Nettunense: fiamme in un negozio edile (VIDEO) - ParliamoDiNews : Roma. Terribile incidente nella notte tra auto e moto: prima lo schianto, poi l`incendio. Un morto e un ferito grav… - CorriereCitta : Roma. Terribile incidente nella notte tra auto e moto: prima lo schianto, poi l’incendio. Un morto e un ferito grav… - FortunaMinecra1 : @patrizia_soave @nelloscavo Elensky dovrebbe fermare questo schifo! Speriamo in Putin per dare giustizia alle vitti… - caroliarita : @luisannamesseri Io ho sentito ieri pomeriggio un terribile odore di bruciato. Non capivo cosa fosse... chissà forse era l'incendio -