Terremoto Luca Bizzarri | esce fuori un suo audio e scoppia il caos

(Di lunedì 20 giugno 2022) È bufera sul capo di: il suo podcast per Autostrade per l’Italia scatena una reazione senza precedenti.(fonte youtube)Un terribile caso di cronaca e mala-gestione delle risorse in salsa tutta italiana sta tornando alla ribalta. Si tratta del crollo del viadotto genovese di Polcedera, noto anche con il nome di Ponte Morandi. Alle 11.36 del 14 agosto 2018, una porzione di manto stradale lungo 205 metri ha ceduto, trascinando nel baratro parecchi automobilisti del tutto inermi. La tragedia ha comprensibilmente scosso l’Italia intera, e la conta delle vittime coinvolte nel crollo ammonta a ben 43 persone: a finire sotto accusa è stato il sistema di concessioni stradali attuato da Autostrade per l’Italia. A distanza di 4 anni dal disastro, il presidente del comitato “Ricordo Vittime di Ponte ...

"La guerra In Ucraina è unche ci investe proprio quando speravamo in un quadro finalmente più sereno con la lenta uscita dall'emergenza Covid" dichiaraMontagnin , presidente di CNA ...