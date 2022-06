Per Anteo Zamboni che a 15 anni quasi uccise Mussolini e finì linciato (Di lunedì 20 giugno 2022) Erano le 17,40 del 31 ottobre 1926 quando un ragazzino di nemmeno 15 anni sparò a Mussolini. Il colpo andò a vuoto, e a morire fu lui. linciato dalla folla e accoltellato dai fascisti. Una targa sulle mura ricorda Anteo Zamboni, il figlio di anarchici che cercò di uccidere il Duce. Quella del fallito attentato bolognese a Mussolini è una storia che ancora oggi lascia molti interrogativi aperti. Anteo agì da solo, spinto dall’odio verso il fascismo, perché “aveva un sogno, uccidere Benito?” come cantano Inoki Ness e gli Assalti Frontali in Banditi nella sala? Fu la mano armata di un’azione familiare legata all’ambiente anarchico bolognese, come stabilì un’inchiesta che lo stesso presidente del Tribunale Speciale dichiarò essere stata falsata per compiacere il Duce? O, ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 20 giugno 2022) Erano le 17,40 del 31 ottobre 1926 quando un ragazzino di nemmeno 15sparò a. Il colpo andò a vuoto, e a morire fu lui.dalla folla e accoltellato dai fascisti. Una targa sulle mura ricorda, il figlio di anarchici che cercò di uccidere il Duce. Quella del fallito attentato bolognese aè una storia che ancora oggi lascia molti interrogativi aperti.agì da solo, spinto dall’odio verso il fascismo, perché “aveva un sogno, uccidere Benito?” come cantano Inoki Ness e gli Assalti Frontali in Banditi nella sala? Fu la mano armata di un’azione familiare legata all’ambiente anarchico bolognese, come stabilì un’inchiesta che lo stesso presidente del Tribunale Speciale dichiarò essere stata falsata per compiacere il Duce? O, ...

Pubblicità

LE_PANZONE : Non solo i miei vicini lo stanno facendo, ma anche la mia tartaruga ( che per altro ha fatto un volo di due metri per colpa di Anteo??????????) - wordsandmore1 : #17Giugno oltre #r101 #iostoconBerizzi #Kiev #venerdi17 #qualcunoPotrebbe tempo per #uominiedonne che amano ? Il 17… - wordsandmore1 : #15giugno oltre #GermaniaItalia #Donnarumma #Meloni #MyPoliceman #reazioneacatena #Papa #JungKook tempo per… - mauromister : RT @IlPrimatoN: Come il mitico gigante Anteo, nella sua lotta contro l’olimpico Eracle, il protagonista del nuovo mondo dovrà agire per con… - alfio214 : Come il mitico gigante Anteo, figlio di Gea, nella sua lotta contro l’olimpico Eracle, il protagonista del nuovo mo… -