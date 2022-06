Paragone a Omnibus | ' Brunetta è cattivo'

Pubblicità

Linkem25 : Paragone è diventato più comunista di #Putin #omnibus - RS10142533 : #Omnibus #Paragone ha ragione su tutto mi ha convinto speriamo vada al potere cosi' risolveremo tutti i problemi del nostro paese !?????? - Linkem25 : Paragone ha ragione su Brunetta è una persona cattiva ...oserei di più : una vera merda di persona. #DimissioniBrunettasubito #omnibus - La7tv : #omnibus Botta e risposta tra @simonabonafe (PD) e @gparagone (ItalExit) sull'#Europa #omnibusla7 #20giugno - DottFinocchiaro : Grandissimo Paragone stamattina su omnibus?????? -

La7

- Il leader di Italexit attacca il ministro della Pubblica Amministrazione, che accusa essere povero di linguaggio ed estrememante arido nell'animo...la maggioranza ha deciso di far slittare le interlocuzione per mettere in campo la legge2, ...sua lista "Identità e tradizione" che strizza l'occhio al movimento Italexit di Gianluigi. ... Bonafè: "UE unita e presente". E Paragone sorride e sospira...