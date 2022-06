Milan, UFFICIALE: riscattato il giovane Heffernan dal Cork City (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Milan si tiene stretto Cathal Heffernan: il Cork City ha annunciato che i rossoneri hanno esercitato il diritto di riscatto per il difensore... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Ilsi tiene stretto Cathal: ilha annunciato che i rossoneri hanno esercitato il diritto di riscatto per il difensore...

Pubblicità

acmilan : ?? Are you ready for the new season? Always be up to date with the official app! ??? ?? Sei pronto per la nuova stag… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan, ufficiale il riscatto di #Heffernan: il comunicato #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Milan, UFFICIALE: riscattato il giovane Heffernan dal Cork City: Il Milan si tiene stretto Cathal Heffernan: il Cor… - cmdotcom : #Milan , UFFICIALE: riscattato il giovane Heffernan dal Cork City - soloxmilanisti : Milan, ufficiale l'arrivo di Cathal Heffernan -