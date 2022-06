La Talpa torna in tv: a farla sarà Maria De Filippi (Di lunedì 20 giugno 2022) Se ne parla da un po’, ma adesso è arrivata la conferma semi ufficiale: a dodici anni dall’ultima edizione, Mediaset ha intenzione di riproporre il reality show “La Talpa” nel corso della prossima stagione televisiva. A farlo sapere è stato il portale a Tv Blog, particolarmente affidabile quando si tratta di news televisive, che ha rivelato anche che “La Talpa” quasi certamente andrà in onda nella primavera 2023 in contemporanea con l’Isola dei Famosi. “In onda contemporaneamente: magari l’Isola di lunedì e la seconda di giovedì o di venerdì, a seconda delle esigenze del palinsesto” si legge su Tv Blog, che ha dato anche un’altra notizia bomba. La nuova edizione de “La Talpa” è stata affidata da Mediaset a Maria De Filippi e alla sua casa di produzione, la “Fascino”, rimasta orfana di Temptation ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 giugno 2022) Se ne parla da un po’, ma adesso è arrivata la conferma semi ufficiale: a dodici anni dall’ultima edizione, Mediaset ha intenzione di riproporre il reality show “La” nel corso della prossima stagione televisiva. A farlo sapere è stato il portale a Tv Blog, particolarmente affidabile quando si tratta di news televisive, che ha rivelato anche che “La” quasi certamente andrà in onda nella primavera 2023 in contemporanea con l’Isola dei Famosi. “In onda contemporaneamente: magari l’Isola di lunedì e la seconda di giovedì o di venerdì, a seconda delle esigenze del palinsesto” si legge su Tv Blog, che ha dato anche un’altra notizia bomba. La nuova edizione de “La” è stata affidata da Mediaset aDee alla sua casa di produzione, la “Fascino”, rimasta orfana di Temptation ...

