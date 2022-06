Investita da una bicicletta | grave 66enne - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

qn_lanazione : Investita da una bicicletta, grave 66enne #Grosseto - buglioni_loris : @Riuk22 @DiMarzio @Inter le cessioni di quest anno non hanno la stessa esigenza di quelle dell anno scorso dove poi… - venti4ore : Donna investita da una bicicletta. Trasferita a Siena con Pegaso. È grave - ultrapanpi : RT @PieroSorr: Veronica è stata investita e ferita da una moto in pieno centro a Napoli, da un delinquente locale probabilmente impegnato i… - a_lorenzo : RT @mult1formula: BREAKING: BRUTTE NOTIZIE DAL CANADA ?? La mascotte del circuito, Gary Groundhog, è stata involontariamente investita da u… -

IlGiunco.net

L'impatto è stato violento, tanto che la vittima dell'investimento -donna di 66 anni - è stata portata in ospedale alle Scotte di Siena con l'elisoccorso regionale Pegaso, in codice 3 (massima ...Questa mattina,donna di 65 anni è statalungo la Strada regionale 74 da un ciclista. La donna, apparsa subito grave, è stata soccorsa dall'ambulanza del servizio emergenza sanitaria della Misericordia ... Donna investita da una bicicletta. Trasferita a Siena con Pegaso. È grave Perché le persone che avevano scelto come broker Massimo Bochicchio erano spesso rappresentanti di fasce sociali privilegiate, titolari di risparmi significativi da investire. Ambasciatori come ...Manciano (Grosseto), 20 giugno 2022 - Incidente questa mattina intorno alle 7 a Manciano: un uomo in bicicletta ha investito una donna sulla statale 74. L'impatto è stato violento, tanto che la vittim ...