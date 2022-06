Investe un pedone | scappa e torna da passante per picchiare un testimone

(Di lunedì 20 giugno 2022) Un 40enne è stato denunciato dai carabinieri a Carate Brianza, in provincia di Monza, per aver investito con la sua auto un uomo che stava attraversando la strada ed essere fuggito senza soccorrere il ferito, per poire a piedi a...

Un automobilista di 40 anni é stato denunciato dai carabinieri a Carate Brianza (Monza), con l'accusa di aver investito un uomo con la macchina che guidava e di essere fuggito, per poi tornare a piedi ...L'uomo, alla guida della Volkswagen Golf di colore grigio scuro della madre, nel percorrere Via General Cantore, ha investito undi 41 anni che, in seguito all'impatto, è rimasto gravemente ...Prima ha investito un uomo che attraversava la strada, poi ha cercato di rialzarlo con la forza. Quando ha visto che c'erano alcune persone, si è dato alla fuga, ma poi era ...MANCIANO: Una donna di 66 anni è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 a seguito di un investimento. Soccorsi anche per il ciclista, un uomo di 66 anni ...