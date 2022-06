India, 26 persone morte a causa delle inondazioni monsoniche (Di lunedì 20 giugno 2022) Almeno altre 26 persone sono morte a causa delle inondazioni monsoniche e dei fulmini in India, mentre milioni di persone sono rimaste bloccate nel Paese e nel vicino Bangladesh: hanno dichiarato le ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) Almeno altre 26sonoe dei fulmini in, mentre milioni disono rimaste bloccate nel Paese e nel vicino Bangladesh: hanno dichiarato le ...

Pubblicità

Akira55023704 : @flayawa Solo India e Cina fanno 3 mld di persone e sono ancora paesi in via di sviluppo. - ClaudeTadolti : @Aldo3691 @Bobangel101 Guardi le basti questo visto che non capisce: Cina + India + Pakistan + Indonesia: 3 miliard… - volga36111 : ??????Draghi rivolgendosi agli Ucraini: 'Il mondo é con voi'. Ahi! Cina, India, Brasile,Egypt, America Centrale, Pakis… - Piergiulio58 : Inondazioni in Bangladesh e India, almeno 41 vittime. Le scuole sono state trasformate in rifugi di emergenza per o… - gipsy1966 : RT @zingaromarcelbs: @gipsy1966 peraltro la quantità di contante circolante è ridicola, 145 miliardi per 60 milioni di persone, significa m… -