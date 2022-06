In un’intervista molto ironica per i suoi 75 anni (li compie il 17 luglio), la futura regina consorte confessa: lei e Carlo si vedono poco. E a proposito di Lady Diana... (Di lunedì 20 giugno 2022) Difficile sfuggire al senso dell’umorismo tipicamente British di Camilla di Cornovaglia, futura regina consorte. E la sua tendenza a prendersi in giro emerge in tutta l’intervista rilasciata in occasione dei suoi 75 anni (li compie il 17 luglio). Già dai saluti al fotografo di Vogue UK appena arrivato a Clarence House – la dimora londinese in cui la duchessa risiede con il principe Carlo: Camilla si è scusata subito perché gli toccava lavorare con una «vecchia megera». Leggi anche › Carlo e Camilla aprono le porte di Buckingham Palace a “Ballando con le Stelle” › Carlo e ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 giugno 2022) Difficile sfuggire al senso dell’umorismo tipicamente British di Camilla di Cornovaglia,. E la sua tendenza a prendersi in giro emerge in tutta l’intervista rilasciata in occasione dei75(liil 17). Già dai saluti al fotografo di Vogue UK appena arrivato a Clarence House – la dimora londinese in cui la duchessa risiede con il principe: Camilla si è scusata subito perché gli toccava lavorare con una «vecchia megera». Leggi anche ›e Camilla aprono le porte di Buckingham Palace a “Ballando con le Stelle” ›e ...

Pubblicità

AScribellito : RT @nonelarena: #Nonelarena Chiudiamo la puntata con l'approfondimento su #sessoepotere. In studio, per un'intervista di Massimo #Giletti,… - FabrizioBenass4 : RT @nonelarena: #Nonelarena Chiudiamo la puntata con l'approfondimento su #sessoepotere. In studio, per un'intervista di Massimo #Giletti,… - nonelarena : #Nonelarena Chiudiamo la puntata con l'approfondimento su #sessoepotere. In studio, per un'intervista di Massimo… - darksa0irse : Ma Daniil ho notato che ultimamente, anzi dagli ao in realtà, è molto giù di morale, sembra quasi che gli manchi la… - Giovanny___m : @francescafagnan @MarroneEmma Sarebbe sicuramente un’intervista molto divertente ma allo stesso tempo profonda, noi ci speriamo?????? -