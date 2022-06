I treni di Kaliningrad hanno tutta una storia

Pubblicità

Secondo le indiscrezioni, metà deimerci diretti asarebbero stati fermati e questo avrebbe provocato una corsa alle scorte, spingendo il mezzo milione di abitanti a prendere d'...Le ferrovie lituane hanno notificato due giorni fa alle ferrovie della regione dilimiti al transito di un certo numero di merci dalle regioni russe, nel rispetto delle sanzioni europee ...Da sabato, la Lituania blocca le merci che via treno partono dalla Russia e raggiungono Kaliningrad, regione autonoma non direttamente contigua con la madrepatria russa. Non proprio tutte le merci, in ...La Russia si riserva il diritto di agire in difesa dei propri interessi, nel caso in cui la Lituania non revocherà il blocco al transito delle merci tra Kaliningrad ed il resto della Federazione. Seco ...