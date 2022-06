Giorgia Palmas nuovo look fresco e alla moda: quanto costa (Di lunedì 20 giugno 2022) Giorgia Palmas, non solo è un volto noto della tv italiana per la sua partecipazione e diversi programmi televisivi, ma è anche diventata un’influencer. Sui social, infatti, conta quasi 2 milioni di followers, una cifra che ovviamente è però già destinata ad aumentare. Proprio sul suo profilo Instagram, spesso la Palmas condivide anche i suoi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 20 giugno 2022), non solo è un volto noto della tv italiana per la sua partecipazione e diversi programmi televisivi, ma è anche diventata un’influencer. Sui social, infatti, conta quasi 2 milioni di followers, una cifra che ovviamente è però già destinata ad aumentare. Proprio sul suo profilo Instagram, spesso lacondivide anche i suoi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

Giorgia_Palmas : Una serata meravigliosa ? #pic by my @filomagno82 ?? - Giorgia_Palmas : ?? …quanto amo questa stagione #summerlover @ QC Termemilano - Sammax883B : @Luca_zone Quando lo facevano con Giorgia Palmas o Maddalena Corvaglia, lo registravano in esterna, vero? - Giorgia_Palmas : No Amore mio, i pesciolini di Nemo non ci sono la dentro, ma tu Mia quanto sei dolce ???????? @ Castello Sforzesco di M… - pmm131x : Il PM lo ha rinviato a giudizio anche per millantata conquista 'Non è ritenuto credibile che si facesse Giorgia Pal… -