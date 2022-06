Covid, Omicron 5 come influenza? Bassetti: “In alcuni casi anche meno” (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Sull’ipotesi che la variante del Covid Omicron BA.5 o Omicron 5 possa essere come un’influenza, “fondamentalmente penso che sia così, in alcuni casi anche meno. Abbiamo forme di raffreddore rinforzato, naso che cola e mal di gola. In 3-4 giorni massimo in un vaccinato questa forma si risolve”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando quanto affermato dall’infettivologo Giovanni Di Perri: “L’ultima variante non scende quasi mai nei polmoni, viene dal Portogallo dove sta passando senza danni”. Secondo Bassetti, “siamo di fronte a una forma simil influenzale, quindi molto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Sull’ipotesi che la variante delBA.5 o5 possa essereun’, “fondamentalmente penso che sia così, in. Abbiamo forme di raffreddore rinforzato, naso che cola e mal di gola. In 3-4 giorni massimo in un vaccinato questa forma si risolve”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando quanto affermato dall’infettivologo Giovanni Di Perri: “L’ultima variante non scende quasi mai nei polmoni, viene dal Portogallo dove sta passando senza danni”. Secondo, “siamo di fronte a una forma simille, quindi molto ...

