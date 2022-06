Corsi abilitanti da 60 CFU con selezione in ingresso, poi concorso a cattedra. Ecco come si diventerà docenti. I contenuti del maxi-emendamento (Di lunedì 20 giugno 2022) Nel maxiemendamento di modifica al testo del PNRR che contiene la riforma del reclutamento dei docenti, è stato delineato il nuovo percorso per diventare insegnanti. Un percorso definito da qualcuno lungo ed eccessivamente tortuoso. Obiettivo dichiarato del Governo è di porsi quale obiettivo una selezione e una formazione dei docenti che miri all'acquisizione delle competenze pedagogiche, didattiche e soprattutto della didattica innovativa. Ecco quanto contenuto nel maxiemendamento che sarà votato in commissione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 giugno 2022) Neldi modifica al testo del PNRR che contiene la riforma del reclutamento dei, è stato delineato il nuovo percorso per diventare insegnanti. Un percorso definito da qualcuno lungo ed eccessivamente tortuoso. Obiettivo dichiarato del Governo è di porsi quale obiettivo unae una formazione deiche miri all'acquisizione delle competenze pedagogiche, didattiche e soprattutto della didattica innovativa.quanto contenuto nelche sarà votato in commissione. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Corsi abilitanti da 60 CFU con selezione in ingresso, poi concorso a cattedra. Ecco come si diventerà docenti. I co… - catstronaut22 : @teozenoni Quello che capisco io è che non vogliono creare dei corsi di laurea abilitanti, come è SFP, anche per le… - snamibologna : Medici di Emergenza Territoriale: Pubblicati i bandi dei corsi abilitanti -