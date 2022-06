Calciomercato Juve, Miretti può andare via: ecco dove (Di lunedì 20 giugno 2022) Fabio Miretti, talentuoso centrocampista classe 2003, ha conquistato Allegri e la Juventus. Ora il club bianconero sta valutando la possibilità... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Fabio, talentuoso centrocampista classe 2003, ha conquistato Allegri e lantus. Ora il club bianconero sta valutando la possibilità...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, parte l'assalto a #Koulibaly: tutti i dettagli #calciomercato - cmdotcom : #Juve , le cifre UFFICIALI di #Demiral all' #Atalanta : effetto positivo da oltre 11 milioni per i bianconeri - cmdotcom : #Juve, #Fagioli vuole una chance: la posizione di #Allegri e le richieste dalla #SerieA, serve una scelta - allgoalsnapoli : Rai - Koulibaly, Barça interessato ma al momento non può: Juve e Chelsea in agguato #forzanapolisempre… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Asensio, la Juve deve lottare con Milan e Liverpool -