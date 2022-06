Benevento | tentazione belga per rinforzare il centrocampo

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tra tante possibili partenze, a piccoli passi inizia a muoversi anche il mercato in entrata del. Blindata la porta con il riscatto di Alberto Paleari, il direttore sportivo Pasquale Foggia sta sondando il terreno per diversi calciatori, in modo da affondare il colpo quando i tempi saranno maturi. Tra i profili seguiti dal dirigente delci sarebbe anche quello di Jari Vandeputte, rientrato al Vicenza dopo l’esperienza di Catanzaro. La società veneta vorrebbe trattenere il 26enne centrocampista, ma potrebbe essere costretta a cederlo per fare cassa e permettere al ds Federico Balzaretti di avere un budget a disposizione da investire sul mercato. In serie C, lo scorso anno, ha collezionato 34 presenze e messo a segno sette reti, un bottino di tutto ...

Pubblicità

Tutto B

...nella selezione ufficiale del Festival nazionale del cinema e della televisione di(12 - ... E con questo cortometraggio c'è la volontà di fornire la forza di resistere alladi ...Come resistere, d'altronde, alladi essere il più elegante tra i sindaci grazie a una ...più ti danno anche l'astuccio "morbido" E poi vuoi mettere la soddisfazione di riportare... Il Sannio Quotidiano: "Benevento, restyling in vista per l'attacco" L’obiettivo, “profondamente sociale”, è “dare voce a chi per tanto tempo una voce non l’ha avuta. Al giorno d’oggi, finalmente, le parole ‘omosessualità’ o ‘transgender’, e tante altre, non hanno più ...“Mentre nel resto del mondo si continua a parlare di austerity e di riduzione dei consumi, a palazzo Mosti non si bada a spese e anche per l’acquisto della fascia tricolore di ordinanza non ci si acco ...