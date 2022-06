Atp Eastbourne 2022: dove vederlo in diretta tv e streaming, orari, tabellone e programma completo (Di lunedì 20 giugno 2022) Ultimo appuntamento su erba prima di Wimbledon con il torneo maschile ATP 250 Rothesay International di Eastbourne, che prenderà il via oggi e si concluderà sabato 25 giugno. Ma dove vederlo? E a che ora? Gli orari dell’ATP Eastbourne su Sky Dopo il Queen’s di Londra, che è stato vinto dall’italiano Matteo Berrettini, è tutto pronto per l’ATP 250 dell’East Sussex, che andrà in onda su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su Now, con le telecronache affidate a Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e Fabio Tavelli. La programmazione completa Ecco, di seguito, la programmazione completa e tutti gli orari per restare aggiornati: Lunedì 20 giugno Dalle 12 alle 18.30 – prima giornata Sky Sport Tennis e Sky Sport ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022) Ultimo appuntamento su erba prima di Wimbledon con il torneo maschile ATP 250 Rothesay International di, che prenderà il via oggi e si concluderà sabato 25 giugno. Ma? E a che ora? Glidell’ATPsu Sky Dopo il Queen’s di Londra, che è stato vinto dall’italiano Matteo Berrettini, è tutto pronto per l’ATP 250 dell’East Sussex, che andrà in onda su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e insu Now, con le telecronache affidate a Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e Fabio Tavelli. Lazione completa Ecco, di seguito, lazione completa e tutti gliper restare aggiornati: Lunedì 20 giugno Dalle 12 alle 18.30 – prima giornata Sky Sport Tennis e Sky Sport ...

