Allarme rosso per il Po, Patuanelli: 'Grave emergenza, vertice tra ministeri' (Di lunedì 20 giugno 2022) Il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli: 'La situazione è delicata, presto ci aggiorneremo a livello politico'. 'Oggi - ha aggiunto - ci sarà un importante incontro tra i capi di ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 giugno 2022) Il ministro delle Politiche Agricole, Stefano: 'La situazione è delicata, presto ci aggiorneremo a livello politico'. 'Oggi - ha aggiunto - ci sarà un importante incontro tra i capi di ...

Pubblicità

RaiNews : 'Per l'agricoltura è allarme rosso, per l'acqua potabile nelle case siamo in una situazione di preallarme. Se non p… - Gazzettino : Siccità, allarme rosso Po. Meteo: caldo a 38 gradi. Friuli sotto pressione. Coldiretti: grano, perso il 30% del... - GiaPettinelli : Emergenza siccità. Patuanelli: 'Vertice tra ministeri'. Allarme rosso per il Po, ma prosegue l'irrigazione - Claudestar2012 : #Siccità: allarme rosso Po, ma prosegue l'irrigazione - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Siccità: allarme rosso Po, ma prosegue l'irrigazione -