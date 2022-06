Agricoltura, summit sul Fucino oggi al ministero per il Sud i sindaci e amministratori marsicani (Di lunedì 20 giugno 2022) L'Aquila - Sarà ricevuta oggi a Roma nella sede del ministero del Sud una delegazione di sindaci e amministratori della Marsica in prima linea nella soluzione della emergenza idrica, in particolare per le coltivazioni della piana del Fucino dove si attende da 50 anni l'ammodernamento o una nuova rete irrigua. Il confronto non sarà con il ministro, Mara Carfagna, ma con uno dei suoi consulenti politici, Paolo Russo, deputato di Fi dal 1996. Gli amministratori, guidati dall'assessore comunale di Avezzano Loreta Ruscio, avevano incontrato informalmente nel comune marsicano di Cerchio (L'Aquila), lo scorso 6 giugno, il ministro azzurro, in tour elettorale in Abruzzo per la tornata amministrativa. Sul tavolo, in particolare, il tema dei fondi per il rifinanziamento della complessa rete ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 20 giugno 2022) L'Aquila - Sarà ricevutaa Roma nella sede deldel Sud una delegazione didella Marsica in prima linea nella soluzione della emergenza idrica, in particolare per le coltivazioni della piana deldove si attende da 50 anni l'ammodernamento o una nuova rete irrigua. Il confronto non sarà con il ministro, Mara Carfagna, ma con uno dei suoi consulenti politici, Paolo Russo, deputato di Fi dal 1996. Gli, guidati dall'assessore comunale di Avezzano Loreta Ruscio, avevano incontrato informalmente nel comune marsicano di Cerchio (L'Aquila), lo scorso 6 giugno, il ministro azzurro, in tour elettorale in Abruzzo per la tornata amministrativa. Sul tavolo, in particolare, il tema dei fondi per il rifinanziamento della complessa rete ...

