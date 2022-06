Tottenham | secondo il “The Athletic” Eriksen vuole gli spurs di Antonio Conte

Pubblicità

sportface2016 : Tottenham, secondo il “The Athletic” #Eriksen vuole gli spurs di #AntonioConte - sportli26181512 : 'Addio Bastoni, il Tottenham cambia obiettivo: #Conte vuole Hincapié': Secondo il 'Sunday Mirror' il difensore ecua… - sportli26181512 : 'Eriksen e il Tottenham più vicini: il danese vuole restare a Londra': Secondo 'The Athletic' l'ex interista sarebb… - AlessioSanseve1 : @AmalaTV_ Secondo i giornali l'anno prossimo non riusciamo ad avere 11 giocatori da schierare in campo: skriniar vi… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Dall’Inghilterra – Su Osimhen spunta anche il Tottenham di Conte:… -

Se l'Arsenal fa un passo indietro, però, potrebbe pensarci il: la squadra di Conte,The Sun, segue Osimhen da un po' e può provare l'offerta. Servono, però, sempre 100 milioni, ......questioni familiari perché in Francia vivono anche figlia e moglie e non è da mettere in... Inter, Milan esarebbero pronti ad accontentarlo, ma Cairo non lo lascerà partire per meno ...Secondo il 'Sunday Mirror' il difensore ecuadoregno del Bayer Leverkusen è balzato in vetta alla lista dei difensori graditi dal tecnico degli Spurs dopo il no dei nerazzurri per il centrale della naz ...Secondo 'The Athletic' l'ex interista sarebbe pronto ad accettare la proposta di tornare agli Spurs, dove ritroverebbe Antonio Conte, declinando le chiamate di Manchester United e Newcastle ...