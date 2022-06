Salernitana | Cavani parla del suo futuro

Pubblicità

sportli26181512 : La Salernitana ci prova con il corazziere De Luca: A parte Cavani (gli verrà fatta una proposta), c’è bisogno di ri… - TuttoCagliari : Salernitana, De Sanctis sogna la coppia Joao Pedro - Cavani - TuttoCagliari : Salernitana, De Sanctis sogna la coppia Joao Pedro - Cavani - NapoliAddict : Salernitana, Iervolino ha sciolto le riserve: 'Vai e provaci'. Ecco cosa offre a Cavani #Napoli #ForzaNapoliSempre… - salernonotizie : Salernitana, De Sanctis vuole regalare a Nicola la coppia dei sogni Cavani-Joao Pedro -

SALERNO Lafesteggia il compleanno senza ciliegina sulla torta, ma con tante sorprese ed ...- per nulla nascosto da parte del presidente - che porta al nome (e al cognome) di Edinson. ..., clamoroso ritorno in Italia "Con chi può firmare": la squadra che nessuno immaginaA parte Cavani (gli verrà fatta una proposta), c’è bisogno di ridisegnare l’attacco: Bonazzoli in attesa, Djuric sembra più lontano, Manuel è una possibilità ...SALERNO La Salernitana festeggia il compleanno senza ciliegina sulla torta, ma con tante sorprese ed altrettante operazioni in cantiere. Il regalo, invece, partirà dal budget che il ...