Pubblicità

luciano55321084 : Da 3mila a 800 euro, Piero Chiambretti chiede di tagliare l'assegno di mantenimento della figlia: 'Il mio reddito s… - ParliamoDiNews : `il mio reddito si e` dimezzato, tagliate l`assegno`- piero chiambretti ha chiesto al tribunale di - Cronache… - bubinoblog : PIERO CHIAMBRETTI LASCIA MEDIASET? 'CONTRATTO SENZA PREVISIONE DI RINNOVO' - FabioTraversa : RT @repubblica: Piero Chiambretti chiede di tagliare l'assegno di mantenimento della figlia: 'Da 3mila a 800 euro: il mio reddito (di 50mil… - repubblica : Piero Chiambretti chiede di tagliare l'assegno di mantenimento della figlia: 'Da 3mila a 800 euro: il mio reddito (… -

Da leggo.itGuadagnava in media 50 mila euro al mese, quando un accordo tra lo showman torinese e la sua ex compagna, la spezzina Federica Laviosa, 37 anni, aveva fissato a ...... la Miss Mondo 2021, la bellissima Claudia Motta, reduce da un anno straordinario e dalla presenza fissa nel format sportivo di Mediaset "Tiki Taka" condotto dae protagonista della ...Piero Chiambretti, divorzio in vista: spunta un indizio clamoroso. Un dettaglio emerso in tribunale getta ombre sul futuro del conduttore ...Il suo reddito si è dimezzato in 6 anni: Piero Chiambretti chiede al tribunale di ridimensionare l'assegno di mantenimento per l'ex compagna Federica e la figlia. Secondo quanto riporta Dagospia, nel ...