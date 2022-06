Perché Salvini non deve mollare Draghi (Di domenica 19 giugno 2022) È giusto o no che la Lega esca dal governo a settembre e si presenti dall’opposizione alle elezioni politiche della primavera del 2023? Non lo so, dico semplicemente che non avrebbe senso. Prima di tutto Perché non apporterebbe nessun vantaggio elettorale: gli elettori di destra che dall’inizio avrebbero preferito che il partito restasse all’opposizione non si capisce Perché non dovrebbero dare il loro voto a Fratelli d’Italia, che quella scelta l’ha imboccata con risolutezza fin dal primo momento. Perché preferire la copia all’originale, cioè un’opposizione coerente ad una sopraggiunta e che apparirebbe un ripiegamento tattico? L’agenda del governo Si dice che la Lega prenderebbe semplicemente atto, uscendo dal governo, di non toccare quasi palla e ne trarrebbe le conseguenze. Ma siamo sicuri che le altre componenti della larga ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 19 giugno 2022) È giusto o no che la Lega esca dal governo a settembre e si presenti dall’opposizione alle elezioni politiche della primavera del 2023? Non lo so, dico semplicemente che non avrebbe senso. Prima di tuttonon apporterebbe nessun vantaggio elettorale: gli elettori di destra che dall’inizio avrebbero preferito che il partito restasse all’opposizione non si capiscenon dovrebbero dare il loro voto a Fratelli d’Italia, che quella scelta l’ha imboccata con risolutezza fin dal primo momento.preferire la copia all’originale, cioè un’opposizione coerente ad una sopraggiunta e che apparirebbe un ripiegamento tattico? L’agenda del governo Si dice che la Lega prenderebbe semplicemente atto, uscendo dal governo, di non toccare quasi palla e ne trarrebbe le conseguenze. Ma siamo sicuri che le altre componenti della larga ...

Pubblicità

LiaQuartapelle : Salvini ha annunciato querele per chi dirà che il biglietto per Mosca glielo ha pagato l’ambasciata russa. Consigli… - gennaromigliore : Dopo l’inquietante rivelazione dei biglietti di #Salvini pagati dalla ambasciata russa non basta l’indignazione per… - CarloCalenda : Enrico, “argine alle destre” non è una proposta politica. E dopo una legislatura dove tutti si sono alleati con tut… - Augurieghiande : RT @f_chinellato: Un tizio senza esperienza politica o amministrativa diventa capo del governo perché Salvini e Di Maio (non Churchill e De… - Giuliorm1 : RT @nabu65: @GiorgiaMeloni Sei in difficoltà dopo la figura miserabile che hai fatto in Spagna tanto da essere costretta a fare un meme su… -