Nato | Stoltenberg | dichiareremo che Russia è una minaccia

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni'. A dirlo è il il segretario generale della Nato, Jens Sto… - GiovaQuez : Stoltenberg (Nato): 'La pace è possibile. La domanda è che tipo di pace? Se l'Ucraina ritirerà le sue forze e smett… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il segretario generale della Nato Stoltenberg: 'A Madrid ci attende un summit che trasformerà la Nato. Gl… - DanyRoss70 : RT @LaRagione_eu: #Ucraina . 'La guerra potrebbe durare anni'. Lo ha affermato il segretario generale della Nato Jens #Stoltenberg, sottoli… - Giuly0013 : RT @francotaratufo2: Questo è l'allineamento che vuole Di Maio con la NATO? 'La guerra in Ucraina potrebbe durare anni. Stoltenberg esorta… -

Lo ha detto il segretario generale dellaJensall'edizione domenicale del quotidiano tedesco "Bild", aggiungendo che la fornitura di armi all'avanguardia alle truppe ucraine ...La guerra in Ucraina potrebbe durare "per anni", ha avvertito il segretario generale dellaJensin un'intervista al quotidiano tedesco Bild, esortando i paesi occidentali a mantenere nel tempo il loro sostegno a Kiev."Dobbiamo essere preparati affinché ciò duri per anni", ...Roma, 19 giu. (askanews) - La guerra in Ucraina potrebbe durare 'per anni', ha avvertito il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in ...(ANSA) - BERLINO, 19 GIU - "La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni". A dirlo è il il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild ...