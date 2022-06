MotoGp, Quartararo re del Sachsenring: il ‘Diablo’ allunga sul mondiale. Secondo zero consecutivo per Bagnaia (Di domenica 19 giugno 2022) Quartararo re del Sachsenring: domina la gara e allunga in classifica mondiale. Bagnaia termina a terra, tradito dalla gomma posteriore. E’ il Secondo zero consecutivo per ‘Pecco’. ‘El Diablo’ is King Fabio: Quartararo domina in Germania ed è Re del Sachsenring Si è concluso con la vittoria di Fabio Quartararo il Gp di Germania, dominando la corsa dal primo all’ultimo giro. Terzo successo stagionale per Quartararo, ora anche re del Sachsenring, che viaggia inesorabile verso il titolo iridato. Unico pilota in casa Yamaha in grado di portare la moto di Iwata sul podio, mostrandosi sempre costante e, soprattutto, sbagliando poco. Sbaglia spesso invece ‘Pecco’ ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 19 giugno 2022)re del: domina la gara ein classificatermina a terra, tradito dalla gomma posteriore. E’ ilper ‘Pecco’. ‘El Diablo’ is King Fabio:domina in Germania ed è Re delSi è concluso con la vittoria di Fabioil Gp di Germania, dominando la corsa dal primo all’ultimo giro. Terzo successo stagionale per, ora anche re del, che viaggia inesorabile verso il titolo iridato. Unico pilota in casa Yamaha in grado di portare la moto di Iwata sul podio, mostrandosi sempre costante e, soprattutto, sbagliando poco. Sbaglia spesso invece ‘Pecco’ ...

