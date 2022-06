Make-up, il colore che piace d’estate è il rosa (Di domenica 19 giugno 2022) Il colore dell’estate 2022 è il rosa: anticipato già da Valentino e promosso a pieni voti dalle star sui red carpet, dagli Oscar fino al Festival di Cannes. L’aveva già suggerito Valentino in passerella, proponendo una Primavera all’insegna del rosa. Ma pare che questa sia la tonalità più gettonata per l’estate 2022, ricalcata sia ai runway che sul tappeto rosso. Celebrità come Sharon Stone l’hanno scelta come componente aggiuntiva al proprio look, calamitando l’interesse sulle labbra. L’attrice, dopo il successo riscontrato al Festival di Cannes, ha affiancato Sean Penn a Los Angeles in occasione del Core Gala. Sul red carpet, la star hollywoodiana ha seguito le tendenze del momento proponendo un completo rosa pastello. Ma il Make-up è il punto forte: oltre allo smokey eye in pendant con l’abito, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 19 giugno 2022) Ildell’estate 2022 è il: anticipato già da Valentino e promosso a pieni voti dalle star sui red carpet, dagli Oscar fino al Festival di Cannes. L’aveva già suggerito Valentino in passerella, proponendo una Primavera all’insegna del. Ma pare che questa sia la tonalità più gettonata per l’estate 2022, ricalcata sia ai runway che sul tappeto rosso. Celebrità come Sharon Stone l’hanno scelta come componente aggiuntiva al proprio look, calamitando l’interesse sulle labbra. L’attrice, dopo il successo riscontrato al Festival di Cannes, ha affiancato Sean Penn a Los Angeles in occasione del Core Gala. Sul red carpet, la star hollywoodiana ha seguito le tendenze del momento proponendo un completopastello. Ma il-up è il punto forte: oltre allo smokey eye in pendant con l’abito, ...

