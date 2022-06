Isola dei Famosi | un vip costretto al ritiro | “Nulla da fare”

Leggi su vesuvius

(Di domenica 19 giugno 2022)deiA causa di un infortunio uno dei naufraghi saràad abbandonare gli Honduras a un passo dalla finale Questa stagione dell’deiè segnata dagli infortuni. Infatti, oltre a Roger Balduino e Marco Cucolo costretti a ritirarsi dal reality, anche un altro naufrago sembra sia obbligato a tornare in Italia. Il logo della trasmissione in onda su Canale 5 (via Screenshot)Alla vigilia della semifinale del reality di canale 5, in programma lunedì 20 giugno, uno dei concorrenti più quotati per raggiungere la finale sembra esserea ritirasi. Si tratta di Edoardo Tavassi, il naufrago che con la sua schiettezza e comicità ha conquistato il pubblico. Durante la prova ricompensa, però, l’Influencer romano ha subito un infortunio al ...